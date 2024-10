CorSport - Il Milan cerca un vice-Theo: Parisi soluzione per gennaio

vedi letture

Il Milan ha bisogno di un vice Theo Hernandez. La società rossonera - si legge anche sul Corriere dello Sport - sta valutando l'acquisto di un nuovo terzino sinistro che possa far rifiatare il francese, o semplicemente sostituirlo in caso di infortunio o squalifica. Il Milan attualmente può contare su Filippo Terracciano, che non sembra scaldare tantissimo Fonseca visto il poco minutaggio. In rosa poi ci sono i giovani Jimenez e Bartesaghi, che non sembrano aver convinto a pieno il portoghese. Per questo motivo in casa rossonera è tornato d'attualità il nome di Fabiano Parisi, difensore in forza alla Fiorentina.

L'ex Empoli sembrerebbe la soluzione ideale per il Diavolo, tanto per questioni puramente tecniche quanto per quelle economiche. Il Milan infatti non avrebbe difficoltà a pagare l'ingaggio del giocatore, puntando ad un prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto o ad un acquisto a titolo definitivo. Parisi allo stesso tempo sarebbe molto utile per la questione liste, che ha creato qualche problema al Milan durante l'estate. Il difensore sta trovando poco spazio a Firenze ma gradisce particolarmente l'accostamento al Milan, che lo seguiva già dai tempi di Empoli. Il terzino mancino, dunque, potrebbe essere una delle priorità rossonera in vista della prossima sessione di mercato.