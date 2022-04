CorSport - La volata finale allo stesso orario: la nuova Lega di Casini mandi un segnale

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Corriere dello Sport, dopo il pareggio di eri sera del Milan contro il Bologna, e il conseguente avvicinamento in classifica di Napoli e Inter ai rossoneri, spiega come la volata finale per lo scudetto debba giocarsi allo stesso orario. Il tutto per non favorire o penalizzare nessuna delle 3 squadre coinvolta alla lotta al titolo. Sarà uno scudetto all’ultimo respiro, come non si vede da anni. Per questo motivo la Lega di Serie A dovrebbe prendere in mano la situazione lanciando un segnale forte: far giocare Milan, Inter e Napoli in contemporanea da qui a fine campionato (fatto salvo ovviamente per il recupero Inter-Bologna che si giocherà il 27 aprile). Il nuovo Presidente, Lorenzo Casini, così facendo potrebbe così prendere le distanze dalla vecchia gestione e mandare un segno di rinnovamento. È chiaro che DAZN potrebbe opporsi a una ipotesi del genere, ma siamo convinti – scrive il quotidiano romano – che anche chi vende lo spettacolo debba piegarsi di fronte agli interessi del pubblico e dei tifosi ‘da salotto’ già penalizzati negli ultimi anni da un sistema di trasmissione che sembra una corsa a ostacoli.