CorSport - Milan a caccia di un vice-Fofana: occhi su Belahyane e Cardoso per gennaio

Il Milan punta a riavere a disposizione Ismael Bennacer per fine gennaio: il centrocampista algerino è out da settembre per un grave infortunio al polpaccio che lo ha costretto anche a sottoporsi ad un intervento chirurgico in Finlandia. Il giocatore sta seguendo un programma di recupero ben preciso: si trova ora al caldo del Qatar a lavorare con un preparatore dedicato e tra circa un mese comincerà ad allenarsi a Milanello con sessioni personalizzate, per poi inserirsi in gruppo a inizio gennaio.

Nonostante al momento tutto stia procedendo per il verso giusto, a Casa Milan stanno facendo riflessioni molto attente in vista del mercato di gennaio perchè al Diavolo serve un vice-Fofana che possa alternarsi con il francese davanti alla difesa. Sono principalmente due i nomi che vengono monitorati con grande attenzione dai dirigenti milanisti: si tratta di Reda Belahyane del Verona e di Johnny Cardoso del Betis Siviglia. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.