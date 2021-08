Corsport - Milan, Adli nel mirino: il Bordeaux chiede 10 milioni di euro per il centrocampista francese

La dirigenza rossonera, attenta e concentrata sul mercato, valuta l'innesto di un centrocampista come una priorità per rinforzare la rosa di Pioli. Il nome che circola da alcuni giorni in orbita Milan, in questo senso, è quello di Yacine Adli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Maldini e Massara vorrebbero abbassare le pretese del Bordeaux, attestabili sui 10 milioni di euro, con l'inserimento di alcuni bonus che tuttavia al momento non soddisfano il club transalpino. Nonostante questa parziale distanza, c'è ottimismo tra le parti per la conclusione della trattativa.