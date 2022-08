CorSport - Milan al lavoro per il rinnovo di Bennacer: l'algerino è finito nel mirino delle big d'Europa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il rinnovo di Tomori, il Milan lavora intensamente al prolungamento di altri giocatori considerati importanti all'interno del progetto rossonero: come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera è al lavoro per migliorare il contratto di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è finito nel mirino delle big europee e il Milan non vuole perdere un giocatore con qualità uniche all'interno della rosa.