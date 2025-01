CorSport - Milan fiducioso per l'affare Rashford: offerta sul tavolo, i rossoneri aspettano una risposta

vedi letture

L'infortunio di Malick Thiaw potrebbe apportare delle modifiche, in termini di priorità, per il Milan, che nella giornata di ieri, nell'incontro avuto per Marcus Rashford, non ha districato i nodi dell'affare: a colloquio fisicamente con l'entourage dell'attaccante inglese - rivela Il Corriere dello Sport -, resta ancora distanza tra il giocatore e il Manchester United.

Sicuramente Rashford è fuori dal progetto di Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, fuori da un mese a questa parte e alla ricerca di una nuova sistemazione che potrebbe vedere il classe '97 tra la permanenza in Premier, ma con un'altra maglia, oppure il trasferimento a Milano, al Barcellona o al Borussia Dortmund. Di opzioni ce ne sono, ma il procuratore - si legge sul quotidiano romano - ha ammesso la preferenza di Marcus per i rossoneri, sebbene il gap economico per l'ingaggio.

Il Milan, comunque, resta fiducioso e attenderà ancora per qualche giorno la risposta di Rashford. La proposta al momento è poco meno di 3,5 milioni di euro per i prossimi sei mesi, al di sotto della metà di quanto percepisce al Manchester United, che dovrebbe provvedere al resto del saldo dell'ingaggio. Sergio Conceiçao, nuovo allenatore da fine 2024 a questa parte, ha già dato il proprio benestare per l'attaccante inglese, nonostante i dubbi tattici, privilegiando le qualità tecniche e con l'ottica di limare i difetti caratteriali.