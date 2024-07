CorSport: "Milan-Pavlovic sì, adesso c'è Royal"

Il prossimo acquisto del Milan porta il nome di Strahinja Pavlovic, che si trasferirà dal Salisburgo per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, 18 dei quali di parte fissa. Stando a Il Corriere dello Sport, per Paulo Fonseca la dirigenza rossonera ha scelto il meglio, anche perché il difensore serbo è "il primo in assoluto per duelli vinti, per contrasti effettuati e per passaggi riusciti" nel campionato austriaco.

Definita quest'operazione, il terzo colpo in ordine cronologico del Milan in questo calciomercato potrebbe essere Emerson Royal, che Pavlovic ha spinto e sta tutt'ora spingendo per lasciare il Tottenham per trasferirsi in rossonero. Stando a Il Corriere dello Sport "il Milan ha alzato la proposta economica a 15 milioni più bonus e il Tottenham sta per accettare", grazie anche alla determinazione dell'ex Barcellona che non ha valutato altra soluzione per rilanciarsi se non questa, anche perché in rossonero avrà l'opportunità di alternarsi con Davide Calabria sulla fascia destra, specialmente dopo il grave infortunio di Alessandro Florenzi che dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per il danno al legamento crociato e al menisco.