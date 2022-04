CorSport - Milan, Scaroni: "Con questo staff a lungo"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione oggi in edicola de Il Corriere dello Sport riporta le parole che il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato ieri durante il programma di Radio 24, Tutti Convocati. In particolare, il quotidiano si concentra sulle parole di elogio che Scaroni ha riservato per la dirigenza, da Gazidis a Maldini, e Pioli. Sull'allenatore del Milan: "Un grandissimo in questi due anni, e lo sarà ancora per molto tempo restando con noi". Sulla dirigenza: "Stanno ottenendo i migliori risultati sportivi".