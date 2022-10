CorSport: "Milan, si ferma De Ketelaere. Diaz e Leao per arginare i Blues"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan, si ferma De Ketelaere. Diaz e Leao per arginare i Blues" scrive il Corriere dello Sport. Affaticamento muscolare per De Ketelaere: il belga non prenderà parte alla sfida di questa sera contro il Chelsea e potrebbe saltare anche il prossimo impegno in campionato contro l’Hellas Verona. Pioli si affida a Brahim Diaz, decisivo con la Juve, ma anche a Rafael Leao, il migliore dei suoi a Londra contro il Chelsea. Il portoghese a caccia del gol in Champions da un anno, cerca la definitiva consacrazione segnando a una big d'Europa.