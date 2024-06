CorSport - Milan, si lavora su Fofana e Wieffer per il centrocampo: costano entrambi 25-30 milioni

vedi letture

Come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan è al lavoro per rinforzare anche il centrocampo. Sono due i profili che al momento piacciono di più ai dirigenti del Diavolo che sono alla ricerca di un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa: si tratta di Youssouf Fofana del Monaco e Mats Wieffer del Feyenoord.

Sono due giocatori che potrebbero essere molto utili per dare maggiore equilibrio al centrocampo milanisti. Il prezzo di entrambi si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Al momento sono loro due in cima alla lista del Milan per rinforzare la sua mediana.