CorSport: "Milan su Parisi: è una soluzione come vice-Theo"

vedi letture

A gennaio, il Milan dovrà tornare sul mercato per prendere sicuramente un centrocampista, ma ai rossoneri servirebbe anche un terzino sinistro visto che in rosa manca una vera alternativa a Theo Hernandez. "Milan su Parisi: è una soluzione come vice-Theo" titola stamattina il Corriere dello Sport.

Fabiano Parisi, già seguito in passato dal club di via Aldo Rossi, piace perchè ha uno stipendio sostenibile e le caratteristiche utili per sostituire il francese sulla corsia mancina. In questa stagione, tra l'altro, sta trovando pochissimo spazio alla Fiorentina visto che per ora ha collezionato solo tre presenze per un totale di 122'.