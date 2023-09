CorSport: "Milan, utile di 6 milioni in bilancio. Pronte le risorse per fare lo stadio"

vedi letture

"Milan, utile di 6 milioni in bilancio. Pronte le risorse per fare lo stadio" scrive il Corriere dello Sport. Dopo 16 anni di rosso, i conti del Milan rivedono il segno +, con un utile di circa 6 milioni e i ricavi che dovrebbero superare i 400 milioni. La giornata di ieri è stata importante anche in chiave stadio. Il Milan ha presentato di variante urbanistica al comune di San Donato e a riprova della concretezza del progetto, "la proprietà ha già versato i primi 40 milioni in conto futuro aumento di capitale così che, il patrimonio netto nel bilancio appena approvato, salirà già a 177 milioni".