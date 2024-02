CorSport parla del "vero Leao" e titola: "Lancia la volata su tutti i fronti"

In questo mese di febbraio, gradualmente, è tornata la prepotenza calcistica di Rafael Leao. In particolare da metà mese, gara di andata dei playoff di Europa League contro il Rennes, il portoghese ha ritrovato il gol per poi ripetersi una settimana dopo in Francia e domenica con una delle prestazioni migliori della stagione contro l'Atalanta. Per tale ragione, il Corriere dello Sport questa mattina presenta un primo piano sul numero 10 rossonero e titola così: "E' il vero Leao. Lancia la volata su tutti i fronti". Questi "fronti" li conosce molto bene dato che è l'unico rossonero ad aver segnato in tutte le competizioni.

Leao è il leader tecnico indiscusso del Milan e dopo la prova con l'Atalanta, la speranza è quella che il portoghese possa essersi sbloccato e sia in grado di trascinare i rossoneri fino al termine della stagione portandoli a giocarsi qualcosa di importante specialmente in Europa League. Quest'anno forse ha segnato meno (9 gol contro i 15 della scorsa stagione) ma manca ancora tanto e si è concentrato molto su gli assist (7) che invece sono di più rispetto al passato. In tutto questo la dirigenza rossonera deve custodire il suo campione, con il Psg che bussa prepotentemente alla porta: il Milan si tutela con la clausola da 175 milioni.