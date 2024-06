CorSport sul mercato del Milan: "Un’idea del Diavolo: Fofana per Bennacer"

"Un’idea del Diavolo: Fofana per Bennacer": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che il Milan è alla ricerca di un centrocampista difensivo e un profilo che piace molto in via Aldo Rossi è quello di Youssouf Fofana, classe 1999 del Monaco. Questa operazione, il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro, potrebbe essere finanziata dalla cessione di Ismael Bennacer.

Oltre a Fofana, nel mirino del Milan per il centrocampo c'è anche Renato Veiga, mediano portoghese del Basilea prossimo a compiere 21 anni. I rossoneri lo tengono d'occhio da tempo e lo hanno osservato con grande attenzione per tutta questa stagione. E' un'alternativa da tenere presente durante questo mercato estivo.