CorSport - Theo vuole restare al Milan: trattativa avanzata per il rinnovo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono in deciso avanzamento le trattative per il rinnovo del contratto di Theo Hernandez. Stando a quanto riferito dal quotidiano romano, sul tavolo ci sarebbe un prolungamento fino al 2026 e un ingaggio più che raddoppiato (attualmente il francese guadagna meno di 2 milioni di euro). Theo è finito nel mirino delle big europee, come il Psg, ma la differenza dovrebbe farla la sua volontà di restare al Milan.