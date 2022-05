CorSport titola in pima pagina: "Milan Usa. Il club al fondo RedBird"

MilanNews.it

Nonostante sia la vigilia della partita più importante della storia recente rossonera, i titoloni dei giornali non possono non essere dedicati alla notizia che ieri ha interessato molto da vicino il mondo rossonero: gli americani di RedBird Capital sarebbero vicinissimi all'acquisto della società. Il Corriere dello Sport oggi in edicola, per questo motivo, titola così in taglio alto: "Milan Usa. Il club al fondo RedBird: è costato 1.3 miliardi". L'offerta a stelle strisce ha superato quella del fondo arabo Investcorp che si era fermata ai 1.2 miliardi.