CorSport titola: "Una domenica del Diavolo. Dal maxischermo al maxiesodo"

Si preannuncia una domenica di fuoco per i tifosi rossoneri, sia a Reggio Emilia che a Milano. Il Corriere dello Sport, nelle pagine dedicate ai rossoneri, titola così: "Una domenica del Diavolo". In Emilia arriveranno tantissimi tifosi rossoneri: 16mila sono attesi al Mapei, ma molti altri potrebbero comunque arrivare a Reggio per sostenere la squadra, anche da città e regioni vicine. A Milano invece, dopo l'apertura del sindaco Sala, si lavora per mettere un masxischermo dove poter seguire la gara. Inoltre, sia per Milan che per Inter, già organizzate le eventuali feste: solo una, però, si farà.