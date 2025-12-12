Cosa serve a Milan, Napoli e Inter? Repubblica: "Uno scudetto per tre"

vedi letture

L'ultimo turno di campionato ha portato con sè la prima mini-fuga del campionato. Sono in tre le squadre che hanno messo un po' di spazio, ancora minimo, tra sè e le inseguitrici: Milan e Napoli comandano la classifica a braccetto con 31 punti ciascuna; l'Inter è attardata solamente di una lunghezza ma ne conserva 3 sulla squadra successiva che è la Roma. Non è assolutamente un distacco ampio ma visto l'equilibrio che c'è stato fino a questo momento, ogni punto tra sè e un'avversaria non è da sottovalutare.

Per questa ragione oggi Repubblica si concentra sulle prime tre in classifica e prova a ragionare su di loro in ottica titolo. Scrive il quotidiano generalista: "Uno scudetto per tre". Poi ogni squadra viene analizzata nel suo trafiletto: "Allegri, Conte e Chivu hanno staccato le rivali nella corsa e anche Mourinho esclude sorprese: 'Sarà una battaglia soltanto tra loro'. Vizi e virtù in attesa del calciomercato". Sul Milan viene titolato così: "Gioco veloce e solidità, a gennaio Icardi o Fullkrug". Ciò che è cambiato con Allegri è l'equilibrio della squadra e la capacità di fare male con cinisimo: ciò che manca è un centravanti che segni tanti gol.