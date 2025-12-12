Il Milan e una nuova alternativa in difesa. Il CorSport: "E' Disasi il possibile rinforzo"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha ormai trovato la sua linea difensiva titolare: Tomori, Gabbia e Pavlovic sono ormai intoccabili, ma ecco che il mercato di gennaio potrebbe dare un'alternativa al Diavolo. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è tornato in voga il nome di Axel Disasi, del Chelsea.

"E' Disasi il possibile rinforzo", Il difensore centrale era stato valutato dai rossoneri già a gennaio, il 27enne francese prenderebbe in considerazione uno spostamento. Resta poi la suggestione Thiago Silva, nei giorni scorsi ci sono stati movimenti col suo entourage ma i rossoneri non sono convinti e vorrebbero puntare più su un'alternativa affidabile per la panchina.