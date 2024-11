Dai complimenti a Morata a Leao. La Gazzetta: "Fonseca d'attacco"

vedi letture

Quella di ieri non sembrava esserlo alla vigilia, ma per Fonseca sembrava potesse essere una partita da dentro o fuori. Contro il Monza l'allenatore portoghese non aveva altra opzione che la vittoria, che per fortuna è arrivata nel segno di Tijjani Reijnders.

Fedele alle proprie idee, Fonseca si rialza e cerca ancora una volta di rimettersi in marcia, come titolato anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che trattando dell'allenatore portoghese ha titolato: "Fonseca d'attacco".

Nel post partita il tecnico milanista ci ha poi tenuto a soffermarsi su Morata, elogiando, e Rafa Leao, che fra 48 ore dovrebbe partire titolare nella suggestiva partita di Champions League contro il Real Madrid, dando così un lieto fine ad una telenovela che stava iniziando ad essere pesante.