Delusione ed amarezza. La Gazzetta: "Conceiçao striglia tutti"

E menomale che il Milan aveva preparato questa sfida come se fosse una finale, perché in caso contrario il passivo a favore del Feyenoord sarebbe stato più corposo. Se proprio bisogna vedere il lato positivo della medaglia è proprio il risultato, dato che nel corso della partita la formazione di casa ha avuto diverse occasioni per allungare le distanze dal Milan (vedi la traversa di Paixao).

L'1 a 0 è alla fine un risultato che si può rimontare, soprattutto se si considera il fatto che il Diavolo al ritorno giocherà in un San Siro che potrebbe spingere i propri beniamini alla vittoria, un pò come fatto ieri da quelli del De Kuip. Adesso però c'è da pensare all'importantissima sfida di sabato contro il Verona, ma la delusione per un'occasione persa resta comunque, con La Gazzetta dello Sport che in merito a questo discorso ha questa mattina ha titolato "Conceiçao striglia tutti", rifacendosi alle dichiarazioni post partita dell'allenatore rossonero.