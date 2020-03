"Destabilizzante e non autorizzata", Boban paga l'intervista alla Gazzetta

Ieri il Milan ha consegnato a Zvonimir Boban la lettera con la quale gli ha comunicato la fine del rapporto lavorativo "per giusta causa". Come riporta La Gazzetta dello Sport, buona parte delle contestazioni che la proprietà muove a Zvone vertono sui contenuti dell’intervista rilasciata proprio alla rosea e sul fatto che non fosse autorizzata. Elliott avrebbe ritenuto le parole di Boban troppo destabilizzanti e pericolose per la figura di Gazidis.