Dietrofront Diavolo. La Repubblica: "Il Milan ci ripensa su Paratici, il casting per il ds non è finito"

Fabio Paratici era pronto a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. Dopo l'incontro di Londra le parti si erano date appuntamento per discutere gli ultimi dettagli dell'accordo, ma la limitata operatività dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham, quantomeno fino al prossimo 20 luglio, in attesa della sentenza definitiva del prossimo 15 aprile, ha convinto l'amministratore delegato Giorgio Furlani a compiere un passo indietro e cambiare completamente strada, facendo tramontare tutti i discorsi portati avanti fino ad oggi.

In merito a questo argomento La Repubblica ha questa mattina titolato "Il Milan ci ripensa su Paratici, il casting per il ds non è finito", facendo i nomi di Tony D'Amico e Igli Tare come i principali candidati a questa prestigiosa poltrona, nomi che potrebbero dunque tornare in auge dopo essere stati accantonati nelle ultime settimane.