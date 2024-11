Difesa ballerina, troppi errori. La Gazzetta: "Fonseca si infuria"

Teoricamente il compito di Paulo Fonseca era quello di porre rimedio alla più che rivedibile fase difensiva che l'anno scorso ha caratterizzato il cammino del Milan di Stefano Pioli in campionato, e non solo. Fino a questo momento il portoghese non sembrerebbe esserci però riuscito, anche perché i numeri non sembrerebbero per nulla migliorati, anzi.

Ieri sera a Cagliari il Milan ne ha presi 3 da una squadra che fino a questo momento viaggiava sulla media di neanche un gol a partita. Segnale chiaro ed inequivocabile non solo di una prestazione scadente, ma anche di una fase difensiva più che rivedibile e che ha colpe su tutte le reti segnate dal Cagliari. Protagonista, in negativo, Theo Hernandez, ma anche Strahinja Pavlovic ci ha messo del suo.

Ed è proprio su questo che stamattina La Gazzetta dello Sport si è soffermata, titolando "Fonseca si infuria" riprendendo le parole nel post partita dell'allenatore rossonero.