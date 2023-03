Domani il campionato, il CorSport: "Ibrahimovic, la sua voglia per l'Udinese"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League sta monopolizzando i discorsi ma il Milan non deve dimenticare che domani sera scenderà in campo in Friuli contro l'Udinese, una partita importantissima prima della sosta e dopo il pareggio amaro contro la Salernitana. Dal primo minuto potrebbe tornare protagonista Zlatan Ibrahimovic e infatti il Corriere dello Sport oggi scrive: "Ibrahimovic, la sua voglia per l'Udinese".