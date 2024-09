Domani Inter-Milan. La Gazzetta in apertura: "Scacco al derby"

"Scacco al derby" è il titolo odierno in prima pagina della Gazzetta dello Sport sul derby di domani sera. C'è grande attesa anche per il big match di domenica sera tra Inter e Milan, nonostante il morale con cui arrivano all'appuntamento le due squadre sia quasi diametralmente opposto. I nerazzurri, nonostante il brutto pareggio contro il Monza, si sono rifatti contro il Manchester City in Champions e ora Inzaghi va a caccia della 7^ vittoria consecutiva contro il Diavolo.

In casa rossoneria il ko contro il Liverpool ha fatto piombare Fonseca nuovamente nella graticola e un'eventuale sconfitta metterebbe già la parola fine alla sua esperienza.