Dubbio sul riscatto di De Ketelaere, il CorSera: "Deve aspettare 7 mesi"

A metà giugno è arrivato il primo grande riscontro della sessione estiva rossonera di calciomercato: la cessione di Charles De Ketelaere all'Atalanta. I bergamaschi hanno fatto valere l'opzione di riscatto pattuita con il Milan un'estate fa e si sono assicurati il cartellino del giocatore belga al 100%. Eppure sul sito della Lega di Serie A il trasferimento è segnato come a "titolo temporaneo". Come è possibile se il Milan e Atalanta nei rispettivi comunicati avevano specificato che De Ketelaere era un giocatore interamente nerazzurro?

La risposta viene data oggi dal Corriere della Sera che spiega che si tratta semplicemente di una formalità. Titola il quotidiano generalista: "Il giallo di De Ketelaere riscattato, anzi no. Deve aspettare 7 mesi". La cessione dal Milan all'Atalanta è arrivata infatti con la formula dell'obbligo di riscatto che si potrà esercitare solo a partire da febbraio, non appena la Dea collezionerà un punto in campionato. Dunque si tratta, come detto, di un semplice vizio di forma. In quel momento il Milan incasserà i 22 milioni.