È il momento del riscatto. Il CorSport: "Gimenez, il 9 per forza di cose"

Dopo un'estate complicata è tempo di riscatto per Santiago Gimenez, che con la Nazionale ha dimostrato di aver cominciato ad ingranare. Il bel gol contro la Corea del Sud può essere il "la" ad una risalita che il Milan in primis spera si possa realizzare, anche perché stiamo parlando di un calciatore pagato oltre 30 milioni di euro poco più di 6 mesi fa e che fino a questo momento ha avuto molte difficoltà.

Dalle parti di Milanello sperano possa mettersi alle spalle tutto, così da focalizzarsi sul lavoro e sulla squadra, tornando ad essere quell'attaccante decisivo che abbiamo imparato ad apprezzare al Feyenoord. E stasera avrà un'altra possibilità, contro il Bologna, con Il Corriere dello Sport che ha titolato "Gimenez, il 9 per forza di cose", complice l'assenza di Leao e i vari Nkunku e Pulisic non ancora al 100%.