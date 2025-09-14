Per la rivincita con il Bologna. La Repubblica: "Il Milan con Pulisic part-time"

Stasera bisogna vincere non solo per cercare di tenere il passo di Juventus e Napoli, che già hanno messo la freccia, ma anche per vendicare la sconfitta di 4 mesi fa in finale di Coppa Italia. Per Max Allegri la sfida di questa sera contro il Bologna non è però una vendetta, anche perché al tecnico livornese poco importa del passato, ma quello che più gli preme è dimenticare la sconfitta contro la Cremonese e trovare la prima vittoria in casa della stagione.

Per farlo, però, ci sarà bisogno dell'apporto di tutti, anche se in avanti il Milan ha qualche problemino. Oltre a Leao assente per via del sempre fastidioso infortunio al soleo, Allegri non potrà contare su uno dei suoi migliori giocatori, quanto meno dal primo minuto, come scritto anche da La Repubblica che ha titolato "Il Milan con Pulisic part-time", visto che l'americano non è al 100% dopo gli impegni tra Nazionale e volo transoceanico.