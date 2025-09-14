Col Bologna ancora senza Leao. Il CorSera: "Tocca a Gimenez. Milan con un Rabiot in più"

Anche contro il Bologna il Milan dovrà fare a meno di Rafael Leao, alla prese con questo fastidioso infortunio al soleo che va gestito nel migliore dei modi per evitare di non recuperare al meglio. E il portoghese non solo salterà la sfida di questa sera contro i rossoblù, ma anche quella della prossima settimana contro l'Udinese, così da tornare a pieno regime, si spera, contro il Napoli. 

E dunque anche stasera toccherà a Santiago Gimenez, con Il Corriere della Sera che però ha anche parlato di un "Milan con un Rabiot in più", visto che il francese sarà subito buttato nella mischia nonostante sia arrivato appena giovedì a Milanello. 