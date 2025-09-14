Problema in attacco. Tuttosport: "Leao infortunio, Nkunku ha soli 30' nelle gambe e Pulisic è stanco"
Forse chiamarla emergenza è troppo, ma sicuramente la mancanza di soluzioni in attacco per Max Allegri preoccupa. Dei 4 giocatori di ruolo a disposizione del tecnico livornese, 5 se includiamo anche il giovane Balentien, solo 2 sono a pieno regime, ed uno di questi è proprio il classe 2006 arrivato in estate dall'ADO Den Haag.
Insieme a lui anche Santiago Gimenez, che salvo incredibili colpi di scena questa sera scenderà in campo da titolare contro il Bologna dopo aver ritrovato la via del gol in Nazionale. Per il resto chi è ancora fuori per infortunio chi invece non al 100% della sua condizione fisica ed atletica, come scritto questa mattina anche da Tuttosport: "Leao infortunio, Nkunku ha soli 30' nelle gambe e Pulisic è stanco".
