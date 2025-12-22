Comincia la preparazione verso il Verona. Tuttosport: "Leao sì, Gabbia forse no"

MilanNews.it
Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Dopo qualche giorno di riposo post delusione in Supercoppa, il Milan tornerà oggi ad allenarsi a Milanello per preparare la sfida in programma domenica alle 12.30 contro il Verona. Partita in teoria alla portata, ma in questa stagione la formazione di Massimiliano Allegri è più volte inciampata contro avversarie del genere, quindi è meglio non sottovalutare niente.

Il primo a dirlo è lo stesso tecnico livornese, che per la sfida contro gli scaligeri potrebbe recuperare un tassello fondamentale della sua rosa. Titolando infatti i colleghi di Tuttosport che "Leao sì, Gabbia forse no", riferendosi appunto ai rientri dei due giocatori, che contro il Napoli in Supercoppa non hanno giocato per dei problemini fisici. 