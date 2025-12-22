Doppio colpo Milan. Il QS: "È il giorno di Fullkrug. In difesa Disasi"

vedi letture

Il Milan lavorerà in questo calciomercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. L'obiettivo è mettere a disposizione del tecnico rossonero due giocatori: un attaccante, che sarà Niclas Fullkrug, e un difensore centrale, sul quale la dirigenza rossonera starebbe facendo le dovute valutazioni, anche perché ad oggi non c'è ancora un preferito.

Le strategia del Diavolo per questo inverno sono state dunque svelate, con Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina nel taglio basso della prima pagina ha titolato "È il giorno di Fullkrug. In difesa Disasi".