Nome nuovo per il post Maignan. Tuttosport: "Ecco il turco Ozer"

Nome nuovo per il post Maignan. Tuttosport: "Ecco il turco Ozer"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Il Milan continua a lavorare per il prolungamento di Mike Maignan, la vera priorità della dirigenza per le prossime settimane. Allo stesso tempo, però, considerando la delicatezza della situazione, il club rossonero sarebbe anche alla ricerca di un eventuale sostituto, con il taccuino del direttore sportivo Igli Tare che nel corso di queste settimane, anzi, mesi, si sta riempiendo sempre di più. 

Si è parlato di Hugo Souza del Corinthias, così come di Elia Caprile del Cagliari o Zion Suzuki del Parma, ma questa mattina Tuttosport ha fatto il nome di un nuovo estremo difensore, titolando "Ecco il turco Ozer, "la saracinesca"", classe 2000 del Lilla la cui valutazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro.