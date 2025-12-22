Milan, ora 4 piccole in campionato. La Gazzetta: "Ma è un vantaggio?"
Dopo l'eliminazione in Supercoppa e in Coppa Italia il Milan ha la possibilità di dedicarsi interamente al campionato, quindi non può permettersi di fallire, quanto meno il raggiungimento dell'obiettivo minimo di questa stagione, il quarto posto. Il calendario da qui alle prossime settimane sorride alla formazione di Massimiliano Allegri, che comunque ha dimostrato di essere piuttosto altalenante, soprattutto quando si tratta di giocare contro squadre della parte destra della classifica.
Ed adesso così sarà, perché in successione il Milan affronterà Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina, con la possibilità di portare a casa 12 punti, ma La Gazzetta dello Sport, considerando il rendimento della formazione rossonera contro squadra del genere si è domandata: "Ma è un vantaggio?".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan