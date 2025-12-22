Verso il Verona. Il CorSport: "Torna Leao. Gabbia resta da valutare"

vedi letture

Dopo il pareggio beffa contro il Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa contro il Napoli, il Milan ha l'obbligo di rialzarsi e riprendere la sua marcia "trionfale" contro il campionato a partire dalla sfida di domenica prossima contro il Verona. Considerando le difficoltà che la formazione di Massimiliano Allegri sta riscontrando contro le squadre della parte destra della classifica, quella di san Siro sarà una sfida tutt'altro che scontata, anche se buone notizie arrivano dall'infermeria di Milanello.

Scrive infatti questa mattina Tuttosport che per la sentita partita contro gli scaligeri "Torna Leao", reduce da un problema muscolare. Discorso inverso va invece fatto per Gabbia, che "resta da valutare" per l'iperstensione del ginocchio sinistro.