Dirigenza al lavoro. Tuttosport: "Milan, rinforzi Max con Fullkrug e Disasi"

La sconfitta in Supercoppa contro il Napoli ha messo in luce tutte le lacune della squadra di Massimiliano Allegri, motivo per il quale la dirigenza del Milan si sarebbe subito messa al lavoro per cercare di mettere il tecnico livornese nelle condizioni di lottare fino all'ultima giornata per il reale obiettivo che gli è stato prefissato all'inizio della stagione: il quarto posto.

Un attaccante e un difensore duttile, è questo quello di cui ha bisogno Allegri, con il Milan che ha individuato in due profili della Premier League quelli giusti sui quali andare a puntare. Tuttosport ha infatti questa mattina titolato "Milan, rinforzi Max con Fullkrug e Disasi", aggiungendo che per il tedesco oggi dovrebbe essere la giornata definitiva.