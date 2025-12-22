Il giorno di Fullkrug. La Gazzetta: "Intesa raggiunta con il West Ham: prestito gratuito"

Come anticipato, oggi è il giorno di Niclas Fullkrug al Milan. L'accelerazione dei contatti tra le parti da giovedì in poi hanno fatto sì che il club rossonero non solo raggiungesse un accordo con il giocatore, ma anche con il West Ham, pronto ad accettare l'offerta che gli è stata recapitata dalle parti di via Aldo Rossi nella giornata di ieri.

Titola La Gazzetta dello Sport che "Intesa raggiunta con il West Ham: prestito gratuito", svelando anche le cifre dell'accordo con lo stesso Fullkrug, che guadagnerà 1,3 milioni di euro fino al prossimo 30 giugno.