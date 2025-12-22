Martinez e Maignan in tuffo. Il CorSera: "Il futuro è ancora tutto da scrivere"

Da una parte Josep Martinez, dall'altra Mike Maignan. Due giocatori forti accomunati dal ruolo, ma dal futuro ancora da scoprire ma diametalmente opposto. Il Corriere della Sera, infatti, approfondendo la situazione dei due estremi difensori ha titolato "Il futuro è ancor tutto da scrivere", ma c'è una differenza piuttosto netta da non sottovalutare assolutamente.

Mentre Martinez potrebbe diventare il nuovo leader dell'Inter prendendo il posto di Sommer, Maignan potrebbe (e dovrebbe) lasciare il Milan quest'estate a parametro zero, anche se non è detta l'ultima parola, visto che è priorità del club rossonero convincerlo a prolungare.