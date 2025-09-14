Oggi sfida al Bologna a San Siro. Il QS: "Max senza Leao, lo stop si allunga"
Dopo Cremonese e Lecce Max Allegri dovrà fare a meno di Rafael Leao anche contro il Bologna, ma forse non è finita qui. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro i rossoblù, infatti, il tecnico del Milan ci ha tenuto a rimarcare il fatto che l'infortunio subito da Leao è uno di quelli delicati, che fanno affrontati con calma per evitare che in futuro possano esserci delle ricadute.
Il problema però c'è, anche perché bisogna fare a meno di un calciatore come il portoghese, con Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina ha titolato "Max senza Leao, lo stop si allunga", visto che con ogni probabilità salterà anche la trasferta di Udine della prossima settimana, Allegri docet.
