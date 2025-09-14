Ultime rossonere. Il CorSport: "C'è Rabiot già pronto all'esordio"

Neanche il tempo di arrivare, conoscere i compagni, presentarsi e parlare con il Milan che Adrien Rabiot scenderà subito in campo per la prima volta con la maglia rossonera. Ma in effetti nel corso della sua conferenza stampa il francese si era detto pronto, sia a livello mentale che fisico per rispondere a qualsiasi richiesta ed evenienza del mister.

Ed in effetti così sarà, come scritto questa mattina anche da Il Corriere dello Sport che ha titolato "C'è Rabiot già pronto all'esordio". L'ex Marsiglia dovrebbe infatti scendere in campo da titolare al fianco di Modric e Fofana, con Loftus-Cheek che invece avanzerà alle spalle dell'unica punta Santiago Gimenez.