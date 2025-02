Esame Bologna. Il CorSera: "Il Milan chiama a raccolta i suoi big. Ultima spiaggia per la Champions"

Questa sera a Bologna il Milan giocherà il primo spareggio Champions. Nel recupero della nona giornata la formazione di Sergio Conceiçao è alla ricerca di quella scintilla che possa cambiare le sorti di una stagione fino a questo momento disastrosa del Diavolo.

In merito l'importanza della partita Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Il Milan chiama a raccolta i suoi big. Ultima spiaggia per la Champions", anche perché non vincere significherebbe compromettere anche l'altro spareggio per l'Europa che conta in programma domenica sera a San Siro contro la Lazio. Insomma, in 72 ore il Milan si gioca tutto, presente ma soprattutto futuro.