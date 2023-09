Esordio da titolare con gol, il CorSport titola: "Okafor spegne il Cagliari"

Tra i grandi protagonisti della vittoria di ieri pomeriggio del Milan in casa del Cagliari, c'è stato sicuramente Noah Okafor. L'attaccante svizzero per la prima volta è stato schierato nell'undici titolare da Stefano Pioli, come centravanti, e ha ripagato la fiducia segnando il gol del pareggio che poi ha dato il là alla vittoria rossonera. Per questo il Corriere dello Sport questa mattina, per raccontare la partita, titola direttamente così: "Okafor spegne il Cagliari". Il suo gol, di rapina, cambia tutte le carte in tavola all'Unipol Domus.