Esportiu - Kessie-Barcellona: trattativa in fase avanzata

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce il quotidiano catalano Esportiu, sarebbe in fase molto avanzata la trattativa tra il Barcellona e Franck Kessie in vista della prossima stagione: il centrocampista ivoriano del Milan non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno e quindi potrebbe sbarcare in Spagna in estate a parametro zero.