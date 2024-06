Esuberi Milan, la Gazzetta: "Origi, Ballo e Saele pesano quasi 10 milioni"

Con l'avvicinarsi del finale ufficiale della stagione - 30 giugno - e il conseguente inizio di quella successiva - 1° luglio - si avvicinano anche i ritorni dai prestiti di alcuni giocatori rossoneri in esubero. Tra dieci giorni idealmente e poi anche fisicamente quando ci sarà il raduno, calciatori come Alexis Saelemaekers, Divock Origi e Fodè Ballo-Tourè varcheranno nuovamente le soglie di Milanello. Non saranno i soli: ci sono anche diversi giovani che ritorneranno dal loro anno in prestito: Colombo e Maldini dal Monza, Romero dalla Spagna, Pellegrino dalla Salernitana, Chaka e Nasti dalla Serie B. I primi tre citati, però, sono quelli dall'ingaggio più pesante.

In merito a questo aspetto, questa mattina, la Gazzetta dello Sport propone un pezzo. Titola la rosea: "Riecco Origi, Ballo-Tourè e Saelemaekers. Il trio di esuberi che pesa quasi 10 milioni". Questi tre sono i giocatori che impattano di più sul bilancio rossonero: l'attaccante belga percepisce 4 milioni netti, quindi il terzino senegalese che viene pagato 1.2 milioni e infine l'esterno che incassa 1 milione. In totale, in tre pesano 8 milioni lordi. Nonostante l'ultima stagione sia stata differente per i tre - scadente per i primi due, buona per il terzo - i progetti per il club sono gli stessi: cedere. E se per Origi e Ballo sarà dura, per Saelemaekers il Milan è convinto di poter incassare almeno 10 milioni.