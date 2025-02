Feyenoord, oggi verrà annunciato il sostituto provvisorio di Priske: in pole Bosschaart, tecnico del settore giovanile

Non sono giorni facili al Feyenoord, avversario del Milan nei playoff di Champions League (domani l'andata in Olanda, tra una settimana la sfida di ritorno a San Siro): ieri il club di Rotterdam ha infatti annunciato l'addio del tecnico Bryan Priske. Il suo sostituto provvisorio verrà annunciato oggi, giorno di vigilia della partita contro i rossoneri. Come riferisce il Corriere della Sera, gli indizi conducono a Bosschaart del settore giovanile.

Questo il comunicato ufficiale dell Feyenoord: "Il Feyenoord saluta di comune accordo l'allenatore Brian Priske. I risultati molto contrastanti e la mancanza di affiatamento sono i motivi della partenza dell'allenatore. Anche gli assistenti Lukas Babalola Andersson e Björn Hamberg lasceranno il club con effetto immediato. Il Feyenoord prevede di nominare uno staff provvisorio domani.

'È profondamente deludente per tutte le parti in causa che siamo dovuti arrivare a questa decisione', ha dichiarato il direttore generale e tecnico del Feyenoord Dennis te Kloese. 'Sebbene il Feyenoord abbia certamente ottenuto risultati interessanti con Brian in UEFA Champions League, negli ultimi mesi tutto è stato troppo incerto e purtroppo non stiamo vedendo sufficienti progressi strutturali. Come professionista e come persona, stimo ancora molto Brian. Tuttavia, a volte bisogna concludere che, nonostante le buone intenzioni e i buoni propositi di tutti, le cose non funzionano e a un certo punto non c'è più abbastanza sostegno all'interno di tutte le sezioni per continuare'".