Fonseca-day ed ex allenatori: tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Oggi Paulo Fonseca verrà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese sarà a Milanello solamente a inizio luglio quando verrà presentato verosimilmente a margine del raduno di inizio stagione. Intanto però verrà messo nero su bianco il suo accordo con il Diavolo di cui si parla da settimane. Di questo ma anche di ex rossoneri ora allenatori si parla questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi pubblicati in edicola.

La Gazzetta dello Sport lascia spazio su tutta la prima pagina alla Nazionale di calcio di Luciano Spalletti, con gli Europei che cominciano domani, e alla nazionale italiana di atletica al termine di un Europeo da record. Il Corriere dello Sport invece aggiunge senza troppo clamore un trafiletto sul nuovo allenatore rossonero e scrive: "Il Milan a Fonseca: oggi atteso l'annuncio". Tuttosport invece parla di due grandi ex milanisti che ieri hanno trovato impiego come allenatori: "Il Monza è di Nesta. Gattuso: Hajduk!".