Fonseca lancia Okafor come vice Morata, il CorSport: "Partita giusta per lui"

Dagli errori si impara sempre qualcosa, ed è questo quello che ha fatto Paulo Fonseca dall'esordio in campionato contro il Torino. Dopo la rischiosa formazione schierata contro i granata, infatti, l'allenatore portoghese ha deciso di ritornare sui suoi passi ridisegnando il Milan in maniera più equilibrata, partendo dai rientri dal primo minuto di pilastri della formazione titolare rossonera come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders.

Ma la scelta più importante, scrive Il Corriere dello Sport, riguarda l'attacco, perché Fonseca ha deciso di sostituire a Parma Alvaro Morata con Noah Okafor, promosso dall'allenatore rossonero dopo l'ingresso "risolutivo" nella partita di esordio contro il Torino (dove ha segnato il gol de definitivo 2 a 2 quasi allo scadere del recupero).

Questa scelta sa tanto per Luka Jovic di bocciatura, ma l'attaccante serbo verrà sicuramente utilizzato a partita in corso, dove l'anno scorso ha dimostrato di saper essere più lucido ma soprattutto decisivo. Niente da fare invece per Francesco Camarda, che non è partito gol gruppo perché impegnato nella giornata di domani per l'esordio in Serie C con il Milan Futuro di Daniele Bonera. In merito a questo discorso Fonseca ha detto: "Camarda non sarà con noi. Siamo molto attenti ai giovani che abbiamo, ma scegliere il momento giusto per farli giocare", continuando ribadendo l'importanza di "quando" i giovani talenti vengono buttati nella mischia: "Dobbiamo creare le condizioni per fargli avere successo: questo non è il momento per creare questa pressione in giocatori giovani".