Fonseca studia la rimonta. Il CorSport in apertura: "Festa Reijnders. Il Milan ci crede"

Finalmente una serata da Milan. Ovviamente il livello dell'avversario non porta a squadra ed ambiente ad esaltarsi come successo in occasione del derby o della trasferta di Champions League di Madrid contro il Real, ma alla fine la vittoria è pur sempre una vittoria come i 3 punti, che permettono alla formazione di Paulo Fonseca di scacciare via qualche antipatico fantasma presente dalle parti di Milanello dal 3 a 3 di Cagliari.

Protagonista indiscusso del pomeriggio di ieri contro l'Empoli Tijjani Reijnders, che ha confermato il suo ottimo momento di forma mettendo a segno la sua prima doppietta in Serie A con la maglia del Milan. In merito alla partita di San Siro Il Corriere dello Sport questa mattina in apertura ha titolato "Festa Reijnders. Il Milan ci crede", riferendosi ad una possibile rimonta scudetto che Paulo Fonseca starebbe addirittura già pianificando.