Gazzetta - Adli al Milan già a gennaio, ipotesi da non trascurare

Gli uomini di mercato del Milan sono al lavoro in vista della sessione di gennaio. I rossoneri, considerata la situazione di Kessie e il fatto che sia lui che Bennacer partiranno per la Coppa d'Africa, potrebbero puntare su un nuovo centrocampista. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sono diverso nimi, ma non va trascurata l’ipotesi che Adli possa anticipare il suo arrivo a Milanello. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi il francese del Bordeaux ha parlato in maniera esplicita della nuova esperienza in Serie A, che si sta avvicinando a grandi passi.